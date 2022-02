Sanremo 2022 | Mahmood e Blanco | “E ora si va all’Eurovision Song Contest”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La gente voleva stare insieme a noi, cantare con noi, mostrarci il suo affetto”., i vincitori dicon il brano ‘Brividi’, hanno subito avvertito l’interesse e il consenso attorno alla loro coppia musicale e alla canzone presentata al Festival. “Nessuna dedica particolare per questo brano, ma c’è un filo logico nel pezzo su episodi della mia vita”, spiega. “E’ stato un lungo travaglio questo brano, ma le cose belle vanno lavorate tanto” osserva. Entrambi sono già proiettati nell’immediato futuro: “Sono felice che l’Eurovisionsi faccia in Italia, ci vedremo a Torino” conferma. Ma si farà una versione di ‘Brividi’ in inglese? “Noi vogliamo portare la ...