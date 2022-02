Rettore scatena la polemica contro Morandi | “In Rai figli e figliastri”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 febbraio 2022) C’erano mancate le polemiche in questa settimana un po’ troppo buonista del Festival. Ma nelle ultime ore, qualcosa è cambiato. Dopo le parole dei giornalisti e lasu Gianni, ad mettere benzina sul fuoco ci ha pensato anche Donatellache, dalle colonne del Messaggero, esprime il suo disappunto per quello che è successo in questi giorni. Nel mirino della cantante c’è Gianni: a detta diinfatti, il cantante sarebbe stato trattato in modo diverso rispetto agli altri e non solo in queste serate del Festival, ma anche prima. Lasi riferisce al video della canzone dipubblicata sui social lasciando intendere che se lo avesse fatto lei, probabilmente, sarebbe stata squalificata senza pensarci ...