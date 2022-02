Papa Francesco ospite da Fazio: "Non sono un santo, ho bisogno degli amici" (Di domenica 6 febbraio 2022) "Ci sono lager nella Libia", "dobbiamo pensare alla politica migratoria" e l'Europa deve farlo insieme, "l'Unione europea deve mettersi d'accordo" evitando che l'onere ricada solo su alcuni Paesi come ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) "Cilager nella Libia", "dobbiamo pensare alla politica migratoria" e l'Europa deve farlo insieme, "l'Unione europea deve mettersi d'accordo" evitando che l'onere ricada solo su alcuni Paesi come ...

