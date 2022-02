Marco Mengoni torna al “Festival di Sanremo” e dialoga sull’odio con Filippo Scotti (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella quinta puntata del Festival di Sanremo sale sul palco dell’Ariston come super ospite Marco Mengoni, vincitore nel 2013. Ad accompagnarlo Filippo Scotti, giovane attore che ha recitato nel film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale e che l’ha portato a vincere il premio Mastroianni … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella quinta puntata deldisale sul palco dell’Ariston come super ospite, vincitore nel 2013. Ad accompagnarlo, giovane attore che ha recitato nel film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale e che l’ha portato a vincere il premio Mastroianni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : Marco Mengoni e Filippo Scotti strepitosi. Messaggio importante sulla gentilezza e il rispetto #MengoniSanremo #Sanremo2022 - tvsorrisi : Le emozioni (tutte, tante) di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2022 #Sanremo2022 - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - flamanc24 : RT @RaiPlay: ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibile qui? http… - EliasRodriquez_ : RT @RaiPlay: ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibile qui? http… -