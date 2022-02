LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini e Ducati sempre al comando, Aprilia molto competitiva (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.41 Anche Jorge Martin riprende la via della pista. Lo spagnolo di Pramac è atteso a confermarsi dopo un ottimo debutto in MotoGP nel 2021. Il centauro di Ducati si era infortunato nella passata stagione. 05.39 Molti team tornano ai box, tra poco assisteremo ad un nuovo stint. Resta immutata la classifica generale che vede sempre Bastianini leader. 05.35 Rivediamo in scena anche Franco Morbidelli (Yamaha), atteso ad una stagione full-time nel team ufficiale dopo i problemi della passata stagione. Il nostro connazionale è atteso al top della categoria. 05.32 ‘Pecco’ torna in azione. Nuovi passaggi per il portacolori di Ducati che si colloca al sesto posto alle spalle di Maverick Vinales (Aprilia). ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.41 Anche Jorge Martin riprende la via della pista. Lo spagnolo di Pramac è atteso a confermarsi dopo un ottimo debutto innel 2021. Il centauro disi era infortunato nella passata stagione. 05.39 Molti team tornano ai box, tra poco assisteremo ad un nuovo stint. Resta immutata la classifica generale che vedeleader. 05.35 Rivediamo in scena anche Franco Morbidelli (Yamaha), atteso ad una stagione full-time nel team ufficiale dopo i problemi della passata stagione. Il nostro connazionale è atteso al top della categoria. 05.32 ‘Pecco’ torna in azione. Nuovi passaggi per il portacolori diche si colloca al sesto posto alle spalle di Maverick Vinales (). ...

Advertising

infoitsport : LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini al top con Ducati, conferme per Aprilia - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest Livetiming e commento dal circuito di #Sepang - https://… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest Livetiming e commento dal circuito di #Sepang - - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Enea Bastianini al comando ottimo passo per Ducati - #MotoGP #Sepang… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò al comando con Aprilia buon giro per Marini - #MotoGP… -