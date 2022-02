Il derby conferma, questo Perisic non ha rivali: messaggio a Gosens, il piano dell'Inter per il rinnovo (Di domenica 6 febbraio 2022) C'è ancora un'inevitabile amarezza negli ambienti Interisti per la sconfitta nel derby, ma i nerazzurri si portano a casa anche... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) C'è ancora un'inevitabile amarezza negli ambientiisti per la sconfitta nel, ma i nerazzurri si portano a casa anche...

Advertising

sportli26181512 : Il derby conferma, questo Perisic non ha rivali: messaggio a Gosens, il piano dell'Inter per il rinnovo: C'è ancora… - cmdotcom : Il derby conferma, questo Perisic non ha rivali: messaggio a Gosens, il piano dell'Inter per il rinnovo… - infoitsport : Derby Inter-Milan, Maignan Superman: il francese si conferma un top - sportli26181512 : Condò: 'Il Milan ha una base solida, Giroud nel derby ha dato qualcosa in più': Paolo Condò è intervenuto a Sky Cal… - poer104 : @Jpolemica666 Io scrivo e penso le stesse cose di loro da una vita. Il derby di ieri nn mi cambia nulla Mi può dare… -