Fino a 50 mila morti tra i civili e 5 milioni di rifugiati: le conseguenze di un’invasione russa dell’Ucraina secondo il New York Times (Di domenica 6 febbraio 2022) secondo il New York Times, una invasione dell’Ucraina da parte della Russia potrebbe causare Fino a 50 mila morti tra i civili e 33 mila tra i soldati. Il quotidiano statunitense scrive che una offensiva russa farebbe capitolare Kiev in 2 giorni e scatenerebbe una crisi umanitaria con Fino a 5 milioni di rifugiati in Europa. Stando al New York Times, l’amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per una invasione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe ancora preso una decisione ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022)il New, una invasioneda parte della Russia potrebbe causarea 50tra ie 33tra i soldati. Il quotidiano statunitense scrive che una offensivafarebbe capitolare Kiev in 2 giorni e scatenerebbe una crisi umanitaria cona 5diin Europa. Stando al New, l’amministrazione Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per una invasione. Il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe ancora preso una decisione ...

