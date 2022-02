Diritto alla disconnessione: le attuali regole (dove ci sono) in Italia e in Ue (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Un Diritto contro le distorsioni del lavoro digitale: essere liberi di disconnettersi per evitare che vita privata e professionale si mescolino. L'idea non è nuova, ma con la pandemia ha avuto un'accelerazione. Si procede in ordine sparso: ci sono i Paesi che hanno sancito il Diritto di spegnere lo smartphone, quelli che hanno vietato le mail dei superiori e quello che ha suggerito il bon ton della disconnessione. Ecco cosa prevedono le norme in Italia e in altri Stati europei, aspettando l'Ue. Belgio, Diritto alla disconnessione per la Pa L'ultimo arrivato è il Belgio. Dal primo febbraio i dipendenti pubblici hanno il Diritto di non rispondere più a mail, messaggi e telefonate fuori dal proprio orario di lavoro. A meno che non ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Uncontro le distorsioni del lavoro digitale: essere liberi di disconnettersi per evitare che vita privata e professionale si mescolino. L'idea non è nuova, ma con la pandemia ha avuto un'accelerazione. Si procede in ordine sparso: cii Paesi che hanno sancito ildi spegnere lo smartphone, quelli che hanno vietato le mail dei superiori e quello che ha suggerito il bon ton della. Ecco cosa prevedono le norme ine in altri Stati europei, aspettando l'Ue. Belgio,per la Pa L'ultimo arrivato è il Belgio. Dal primo febbraio i dipendenti pubblici hanno ildi non rispondere più a mail, messaggi e telefonate fuori dal proprio orario di lavoro. A meno che non ...

