Covid in Campania: 7.955 nuovi casi e 9 morti, 78 pazienti in intensiva (Di domenica 6 febbraio 2022) Cala leggermente in Campania l'indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 7.955 su 66.959 test esaminati. Ieri... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 febbraio 2022) Cala leggermente inl'indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione ipositivi alsono 7.955 su 66.959 test esaminati. Ieri...

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Covid-19, il punto della situazione a Conza della Campania - mattinodinapoli : Covid in Campania: 7.955 nuovi casi e 9 morti, 78 pazienti in intensiva - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania leggero calo dell'indice di contagio: otto morti in 48 ore ** - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 7.955 (su 66.959 test) con 9 morti - salernotoday : Covid-19, 7955 nuovi contagi e 9 decessi in Campania -