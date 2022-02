Calciomercato Juventus: preso De Ligt per 150 milioni, è fatta (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il difensore olandese, secondo quanto riportato da "Tuttosport", sarebbe vicino all'Inter. I nerazzurri offrirebbe alla Juventus circa 70 milioni di euro più un cartellino di Joao Mario, che a Maurizio Sarri piace molto. La Juve, però, non sembra desiderosa di vendere la sua chicca ai rivali nerazzurri e cercherà di trovare una soluzione per bloccarla. L'Inter sembra essere in vantaggio rispetto ad altre squadre interessate al giocatore, come il Barcellona. De Ligt non sembra però convinto del destino nerazzurro e sta valutando anche altre proposte. Come riportato da Tuttosport, l'Atletico Madrid offrirebbe alla Juventus una cifra di circa 50 milioni di euro più un cartellino di Thomas Partey. La Juve però non sembra essere apposta Il giocatore vuole cambiare atmosfera e lasciare la ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il difensore olandese, secondo quanto riportato da "Tuttosport", sarebbe vicino all'Inter. I nerazzurri offrirebbe allacirca 70di euro più un cartellino di Joao Mario, che a Maurizio Sarri piace molto. La Juve, però, non sembra desiderosa di vendere la sua chicca ai rivali nerazzurri e cercherà di trovare una soluzione per bloccarla. L'Inter sembra essere in vantaggio rispetto ad altre squadre interessate al giocatore, come il Barcellona. Denon sembra però convinto del destino nerazzurro e sta valutando anche altre proposte. Come riportato da Tuttosport, l'Atletico Madrid offrirebbe allauna cifra di circa 50di euro più un cartellino di Thomas Partey. La Juve però non sembra essere apposta Il giocatore vuole cambiare atmosfera e lasciare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus DIRETTA Serie A, Udinese - Torino 0 - 0 | Inizia la ripresa LIVE Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena' di Udine. FORMAZIONI UFFICIALI ... JuricCLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Napoli e Milan 52; Atalanta 43; Juventus 42; Lazio e Roma ...

Calciomercato Juventus, lo porta Raiola - Affarone da 40 milioni Calciomercato Juventus, il centrocampista piace a Cherubini: in estate partirà l'assalto. Superato il Real Madrid. Giovane, tecnico, forte fisicamente. Sono queste le caratteristiche che dovrà ...

Calciomercato Juve: il Real Madrid si defila dalla corsa per l'attaccante. Ultime Juventus News 24 Juventus-Verona: le formazioni ufficiali Tutto pronto per l'ultimo match di questa ricca domenica di Serie A: Juventus e Verona scenderanno in campo alle 20.45 per sfidarsi in questo Sunday Night all'ombra dell'Allianz Stadium. Senza ...

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: Lasagna sfida Vlahovic Le scelte ufficiali di Allegri e Tudor per la gara in programma questa sera all’Allianz Stadium Le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona, in programma alle 20,45 all’Allianz Stadium: JUVENTUS ...

