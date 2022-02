Boxe | Vigan Mustafà | fiorentino d’adozione | è campione italiano mediomassimi

Advertising

sportface2016 : #Boxe | Vigan #Mustafa è il nuovo campione italiano dei pesi mediomassimi - FedPugilistica : ?? ????Borgo San Lorenzo Boxing Night ?? ???? Mediomassimi ?? Vigan Mustafa ???? CAMPIONE ?? B. San Lorenzo ?? PalaSport… - fight_shield : Vigan #Mustafa torna campione dei mediomassimi con una vittoria su Luca #Spadaccini a #BorgoSanLorenzo! #TSOS //… - FedPugilistica : ?? ????Borgo San Lorenzo Boxing Night ?? ???? Mediomassimi ?? Luca Spadaccini ????vs Vigan Mustafa ???? ?? B. San Lorenzo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Vigan

Mustafa è il nuovo campione italiano dei pesi mediomassimi. Il 42enne (nato in Kosovo ma fiorentino a tutti gli effetti) ce l'ha fatta ieri sera (sabato 5 febbraio) nella serata che si è svolta ...Un gran bel combattimento è stato quello di Sead Mustafà, fratelo di, contro Joe Hurn. Un ... Insomma, una bella serata pugilistica, il miglior modo per inaugurare un nuovo anno per la...E' nato a Pristina, in Kossovo, Vigan Mustafa, ma è fiorentino d'adozione da trent'anni: ora è il nuovo campione italiano dei pesi mediomassimi. E' fratello di Ilir, la cui storia, raccontata da Sandr ...Vigan Mustafa è il nuovo campione italiano dei pesi mediomassimi. Il 42enne (nato in Kosovo ma fiorentino a tutti gli effetti) ce l’ha fatta ieri sera (sabato 5 febbraio) nella serata che si è svolta ...