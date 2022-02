Bologna, Mihajlovic come Allegri: 'Quando non vinci...' (Di domenica 6 febbraio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn la sfida pareggiata 0-0 con l'Empoli: "Rispetto alle ultime partite... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Sinisa, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn la sfida pareggiata 0-0 con l'Empoli: "Rispetto alle ultime partite...

Advertising

infoitsport : Bologna, Mihajlovic: “Volevamo i tre punti, ma stiamo recuperando la condizione” - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Passi avanti, ma non siamo ancora al 100%' - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic come Allegri: 'Quando non vinci...': Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microf… - BFCNews1909 : #BolognaEmpoli L’intervista completa di Sinisa #Mihajlovic dopo il pareggio interno del suo #Bologna con l’#Empoli.… - CalcioPillole : #Bologna-#Empoli, #Mihajlovic: 'Volevamo i tre punti, ma stiamo recuperando la condizione'. #SerieA -