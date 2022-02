(Di domenica 6 febbraio 2022) Nel corso di un'intervista,è intervenuto sulla presunta somiglianza tra il filmdae la: 'Abbiamo imparato qualcosa da questa situazione'. Da ormai due anni ci troviamo a esperire un'epidemia globale che ha ridisegnato i contorni delle nostre giornate. Nel corso di un'intervista con The Daily Beast,è intervenuto sulla presunta somiglianza tradae la. Relativamente alla sensazione di time-loop e di condanna a un eterno presente caratterizzato sempre dalle medesime azioni,ha commentato la somiglianza tra "La Giornata della Marmotta" indae la ...

Advertising

FIGCfemminile : È da poco passato il ???????????? ?????????? ????????????????. @AliaGuagni (Andie MacDowell) e ?????????????? ???????????????? (Bill Murray) ?? hanno… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bill Murray su Ricomincio da capo e la pandemia: 'Sono situazioni simili' - TTorrest : @CharlesPPierce 1. Jon Bon Jovi 2. Leonardo DiCaprio 3. Neil Patrick Harris 4. Ringo Starr 5. Bill Murray - TTorrest : 1. Jon Bon Jovi 2. Leonardo DiCaprio 3. Neil Patrick Harris 4. Ringo Starr 5. Bill Murray - AiFrutti : #golftv Maccio Capatonda è il nostro Bill Murray -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Murray

Movieplayer.it

Da ormai due anni ci troviamo a esperire un'epidemia globale che ha ridisegnato i contorni delle nostre giornate. Nel corso di un'intervista con The Daily Beast,è intervenuto sulla presunta somiglianza tra Ricomincio da capo e la pandemia . Relativamente alla sensazione di time - loop e di condanna a un eterno presente caratterizzato sempre dalle ...Nelle sue mani, quella che a tutti gli effetti si può definire una tradizione di famiglia, trova nuova linfa non solo grazie al ritorno di, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson nei panni di Peter ...Nel corso di un'intervista, Bill Murray è intervenuto sulla presunta somiglianza tra il film Ricomincio da capo e la pandemia: 'Abbiamo imparato qualcosa da questa situazione'. NOTIZIA di MATTEO ...Nelle sue mani, quella che a tutti gli effetti si può definire una tradizione di famiglia, trova nuova linfa non solo grazie al ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson nei panni di Peter ...