(Di domenica 6 febbraio 2022) Manca poco più di 1 ora e mezza al fischio d’inizio di Venezia-Napoli, con mister Luciano Spalletti che ha da sciogliere gli ultimi dubbi per la formazione che sfiderà i lagunari. Se in avanti il ballottaggio tra Mertens e Osimhen è stato vinto dal nigeriano, l’altro dubbio riguardava il titolare in porta. FOTO: Getty –Napoli Ebbene a dare una prima indicazione sullaè Carlo, che rivela che trail ballottaggio è stato vinto dal colombiano. ECCO IL TWEET: #VeneziaNapoli il ballottaggio lo vince. Il portiere colombiano vince il ballottaggio con Metet— Carlo(@Carlo) February 6, 2022

Advertising

gilnar76 : Alvino sicuro: “Fatta l’ultima scelta, chi gioca tra Meret e Ospina” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Alvino sicuro: “Fatta l’ultima scelta, chi gioca tra Meret e Ospina” - cn1926it : #Alvino sicuro: “Il comunicato del #Napoli ha lo scopo di difendere i tifosi” -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino sicuro

SpazioNapoli

Ma tra il finire del primo tempo e l'inizio del secondo, il team di Spalletti ha messo alil ... Carloche sui social si sfoga. 'Dopo aver sentito il tecnico della Salernitana in ...Un commento che ha generato polemiche, ma anche tante opinioni, come quella di Carlo. Tutti si stanno chiedendo come mai si sia voluta sottolineare la parola onestà e perché sia stata ...Il noto commentatore ed opinionista televisivo non le ha mandate a dire a presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.Vincenzo Alvino, responsabile di Innovasoft, vede nella differenziazione il vero vantaggio competitivo delle farmacie indipendenti rispetto all'uniformità delle catene. Il video dell'intervista.