Uomini e Donne, registrazione 4 febbraio: due cavalieri vengono alle mani, caos in studio (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale due cavalieri sono venuti alle mani e sono subito stati separati dalla sicurezza, che è stata costretta a intervenire. Si tratta di Armando Incarnato, cavaliere del trono over che non è nuovo a questo genere di episodi, e di Biagio Di Maro, ex di Gemma Galgani che nel programma di Maria De Filippi si è fatto conoscere per le sue molteplici frequentazioni che tuttavia non hanno portato a nulla. A quanto pare, il motivo per il quale i due hanno alzato i toni fino quasi a picchiarsi è che Biagio ha chiesto alla redazione di mettere una canzone napoletana da ballare. A questo punto Incarnato ha insinuato che l’uomo fosse stato pagato per fare pubblicità a quel brano neo-melodico, e da lì è cominciato tutto quanto. Verranno presi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri è stata registrata una nuova puntata didurante la quale duesono venutie sono subito stati separati dalla sicurezza, che è stata costretta a intervenire. Si tratta di Armando Incarnato, cavaliere del trono over che non è nuovo a questo genere di episodi, e di Biagio Di Maro, ex di Gemma Galgani che nel programma di Maria De Filippi si è fatto conoscere per le sue molteplici frequentazioni che tuttavia non hanno portato a nulla. A quanto pare, il motivo per il quale i due hanno alzato i toni fino quasi a picchiarsi è che Biagio ha chiesto alla redazione di mettere una canzone napoletana da ballare. A questo punto Incarnato ha insinuato che l’uomo fosse stato pagato per fare pubblicità a quel brano neo-melodico, e da lì è cominciato tutto quanto. Verranno presi ...

Advertising

matteosalvinimi : Un pensiero e un forte abbraccio a tutte le donne e uomini in lotta #contro il cancro, e un enorme GRAZIE a tutti i… - valigiablu : “Denunciare è un affare da uomini”. Lo sfruttamento e gli abusi sulle donne nelle campagne dell’Agro Pontino |… - peppeprovenzano : “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di cresc… - Mattia62263503 : RT @smiletiziano1: Ha chiesto lui scusa a tutte le donne per come vengono trattate da uomini che non sanno amarle. Achille è un qualcosa d… - httpminsvngskz : RT @smiletiziano1: Ha chiesto lui scusa a tutte le donne per come vengono trattate da uomini che non sanno amarle. Achille è un qualcosa d… -