Uomini e Donne, anticipazioni 7-11 febbraio: Andrea Nicole e Ciprian perdonati (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne accadrà di tutto. Le anticipazioni dal 7 all'11 febbraio sottolineano la presenza di tante sorprese e colpi di scena. Nello studio di Maria De Filippi, verrà dato spazio al ritorno di Andrea Nicole e Ciprian che, dopo il putiferio legato al momento della scelta, verranno accolti nuovamente dalla conduttrice. Nel frattempo, si continuerà a parlare delle dinamiche che ruotano attorno a Matteo, Denise e Federica. Quest'ultima, in particolare, sarà molto turbata dalla situazione ed esprimerà tutti i suoi dubbi. Potrebbe interessarti: Uomini e Donne 2021, ecco come e dove vedere la replica dell'ultima puntata

