Olimpiadi invernali 2022: risultati live. Subito due argenti per l'Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima giornata ufficiale per le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino . E prime medaglie per l'Italia: Francesca Lollobrigida è d'argento nel pattinaggio velocità, sulla distanza dei 3mila metri. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima giornata ufficiale per ledi Pechino . E prime medaglie per l': Francesca Lollobrigida è d'argento nel pattinaggio velocità, sulla distanza dei 3mila metri. ...

Advertising

ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - ameliannaz : RT @Zziagenio78: Che noia sta settimana, a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, il festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali… - Savio1987 : RT @Eurosport_IT: Ancora un argento, questa volta dallo short track! L'Italia ci sta facendo sognare in questo avvio di Olimpiadi Invernali… -