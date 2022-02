Luigi Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia M5s Lettera a Conte e Grillo | «Ascoltare e non reprimere»

(Di sabato 5 febbraio 2022)Discrive al presidente Giuseppee al garante Beppedel Movimento 5 Stelle e sidaldi. Una, visionata dall'Adnkronos, in cui si...

Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del M5S. Inizia la resa dei conti con Giuseppe Conte.

M5S, Di: 'Mi dimetto da comitato di garanzia. Sostengo nuovo corso, ma libertà è dire cosa non va' M5S ,Discrive a Giuseppe Conte e Beppe Grillo : mi dimetto dal Comitato garanzia. Nel Movimento pluralità di idee, si vince e si perde insieme. Situazione difficile, ma trovare soluzione per ...Disi è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle . L'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. "Ho ...In tal senso, poco fa, Luigi Di Maio ha annunciato le sue dimissioni dal Comitato di garanzia del M5S. Le diversità di vedute con Giuseppe Conte durante l’elezione del Presidente della Repubblica e ...Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio è arrivato con una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. "Ho ...