Le lettere dell’eterno Ranieri

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 5 febbraio 2022) Di ritorno a Sanremo dopo ben 25 anni dall’ultima partecipazione, l’eterno Massimoha portato sul palco dell’Ariston l’epica Lettera al di là dal mare, canzone scritta e musicata da Fabio Ilacqua. Un brano che, a detta del cantante di Se bruciasse la città, gli ha fatto provare la stessa magia di quando sentì per la prima volta Perdere l’amore «Mi ha subito fatto tornare in mente quando avevo 13 anni e andai in America per fare un tour con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.