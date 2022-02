Inzaghi si sfoga | “Giroud-Sanchez? Guardate dove è finito!”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Simoneha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, al termine del derby di Milano, deciso dalla doppietta di. “Meritavamo noi? Penso che questo è il calcio, una partita dominatanon siamo stati capaci a fare il secondo gol. Fa male perdere un derby così. Per 70 minuti ho visto un derby a senso unico. I ragazzi sul primo gol si sono innervositi e la partita è cambiata. Questa partita deve insegnarci che appena abbiamo perso il controllo non siamo stati capaci di guadagnare la vittoria, su 15 volte giocando una partita così la perdi soltanto una volta. È normale che ci sia delusione, sappiamo tutti quanti è importante il derby, dovremo essere bravi ad analizzare gli errori. Prima del gol dinon abbiamo concesso praticamente nulla al Milan. Per quello che è stato creato e ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi sfoga

SerieANews

... il tecniconon la prende bene e sisu un cartellone pubblicitario distruggendolo. La Beneamata abbassa i ritmi e la Vecchia Signora rialza la testa: già al 20' Bernardeschi prolunga ...... per battere Perin e regalare il primo trofeo nerazzurro a Simone. Al termine del match, il cileno siai microfoni di SportMediaset e si toglie qualche sassolino dagli scarpini, in ...Gli episodi ci hanno penalizzato, dobbiamo essere bravi ad analizzarli perché una sconfitta nel derby brucia. Dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65 minuti dove abbiamo fato.Ripresa in controllo per la squadra di Inzaghi, ma tra il 75' e il 78' la ribalta Giroud prima in spaccata e poi col sinistro a sorprendere Handanovic. (Sky Sport) Ecco quanto successo fin qui a San ...