Il Colore delle Magnolie 2 è arrivata su Netflix con la rivelazione sull'incidente e una gravidanza inattesa (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Colore delle Magnolie 2 ha debuttato su Netflix il 4 febbraio, con 10 nuovi episodi che riprendono la trama esattamente dove si era interrotta nel finale della prima stagione, uscita ormai quasi due anni fa. Il dramma romantico di Netflix con JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley e Brooke Elliott, basato sul ciclo di romanzi Sweet Magnolias di Sherryl Woods, ha debuttato nel maggio 2020 ed è stato rinnovato dallo streamer dopo il buon riscontro dei primi 10 episodi. Attenzione Spoiler! L'incipit de Il Colore delle Magnolie 2 risolve subito il mistero dell'incidente d'auto di Kyle, rivelando che in auto con lui non c'era Annie, come temuto da Dana e Maddie in un primo momento, bensì Nellie, che ne esce quasi indenne. La première della seconda ...

