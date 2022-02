Gf Vip: Katia Ricciarelli e Giucas Casella a Rischio Squalifica! (Di sabato 5 febbraio 2022) Al Gf Vip non si può mai stare tranquilli quando c’è di mezzo la nostra Katia Ricciarelli. In queste ultime ore, la cantante e Giucas Casella sono finiti nel mirino del pubblico per esseri messi d’accordo in vista della catena di salvataggio che verrà proposta nella prossima diretta. Accordi vietati dal regolamento ed è per questo che, sui social, in molti chiedono la squalifica dei due gieffini. Verrà preso qualche provvedimento contro di loro? Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà! Giucas e Katia prendono accordi per le nomination: il pubblico chiede la squalifica Manca poco più di un mese alla finale del Grande Fratello Vip ed ovviamente i Vipponi stanno affilando le armi per cercare di arrivare fino in fondo al gioco. Come sempre, non ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Al Gf Vip non si può mai stare tranquilli quando c’è di mezzo la nostra. In queste ultime ore, la cantante esono finiti nel mirino del pubblico per esseri messi d’accordo in vista della catena di salvataggio che verrà proposta nella prossima diretta. Accordi vietati dal regolamento ed è per questo che, sui social, in molti chiedono la squalifica dei due gieffini. Verrà preso qualche provvedimento contro di loro? Ecco tutto quello che sta succedendo in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà!prendono accordi per le nomination: il pubblico chiede la squalifica Manca poco più di un mese alla finale del Grande Fratello Vip ed ovviamente i Vipponi stanno affilando le armi per cercare di arrivare fino in fondo al gioco. Come sempre, non ...

