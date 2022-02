Festival di Sanremo ultime notizie: stasera la grande finale, Mahmood e Blanco a caccia del successo (Di sabato 5 febbraio 2022) È arrivato il grande giorno che tutti i fan del Festival di Sanremo stavano aspettando: la finale. Archiviata la serata delle cover, vinta da Gianni Morandi in coppia con il “super amico” Jovanotti, tocca di nuovo ai brani in gara: l’ultimo ascolto cambierà la classifica? Mahmood e Blanco inseguono la vittoria, dietro ci sono proprio Morandi ed Elisa. Festival di Sanremo: super ospiti e programma della finale del 5 febbraio Ci siamo, tutto è pronto al teatro Ariston: dopo 4 serate stranamente contenute nei tempi – solo ieri sera si è arrivati poco dopo l’1.30 – i 25 cantanti in gara sono pronti a esibirsi nuovamente con tutte e le canzoni. Nel programma di serata del 5 febbraio 2022, tocca a Sabrina Ferilli sostituire Maria ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) È arrivato ilgiorno che tutti i fan deldistavano aspettando: la. Archiviata la serata delle cover, vinta da Gianni Morandi in coppia con il “super amico” Jovanotti, tocca di nuovo ai brani in gara: l’ultimo ascolto cambierà la classifica?inseguono la vittoria, dietro ci sono proprio Morandi ed Elisa.di: super ospiti e programma delladel 5 febbraio Ci siamo, tutto è pronto al teatro Ariston: dopo 4 serate stranamente contenute nei tempi – solo ieri sera si è arrivati poco dopo l’1.30 – i 25 cantanti in gara sono pronti a esibirsi nuovamente con tutte e le canzoni. Nel programma di serata del 5 febbraio 2022, tocca a Sabrina Ferilli sostituire Maria ...

Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ul… - SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - animaleuropeRMP : RT @VAgnoletto: Solidarietà con gli attivisti di Greenpeace denunciati e oggetto di foglio di via da Sanremo per le azioni nonviolente cont… - statodelsud : Festival di Sanremo 2022, la scaletta della serata finale: ospiti e cantanti in gara -