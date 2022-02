Congresso regionale Azione | Carretta eletto segretario | “Ora un progetto serio per battere Fontana”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si è svolto sabato mattina in via telematica il primodi, il partito di Carlo Calenda. Tanti gli interventi della politicahanno accompagnato la candidatura unitaria del coordinatore uscente, tra gli altri il Sindaco di Milano Beppe Sala, ilPD Lombardia Vinicio Peluffo, Il consigliereMichele Usuelli di +Europa-Radicali, gli onorevoli Matteo Richetti e Maria Chiara Gadda coordinatrice Italia Viva Lombardia, La ConsiglieraViviana Beccalossi del Gruppo Misto, la Consiglieradi LCE Elisabetta Strada, la Consigliera Comunale di Milano Giulia Pastorella, la Coordinatrice di +Europa Lombardia Sonia Serati e il Consigliere del M5S Dario Violi. Il Consigliere ...

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Rispondendo a un altro utente, Calenda spiega ancora: " Azione ha 30.000 iscritti, 1000 amministratori locali e ha appena fatto 108 congresso provinciali. Questo week end ...(red.) Si è svolto questo sabato mattina, in via telematica, il primo congresso regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Il consigliere regionale Niccolò Carretta è stato eletto segretario ...