Chosen | la recensione della nuove serie sci-fi di Netflix

(Di sabato 5 febbraio 2022) Suè recentemente sbarcata, una nuovafantascientifica proveniente dalla Danimarca. Creata dagli stessi autori di The Rain, è un prodotto che si ispira ai classici Sci-fi degli anni ottanta.risulta unadiscreta che però non brilla sotto diversi punti di vista. È un prodotto derivativo che pecca per la mancanza di personalità.: come Stranger Thinngs? Guardandonasce subito una sensazione di già visto. Gli ingredienti amalgamati in questo calderone mostrano subito un evidente rimando a Stranger Things, unache ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Ladei fratelli Duffer risultava una intelligente e sentita rielaborazione postmoderna dei titoli iconici di ...