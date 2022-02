Chi è l'ex moglie di Amadeus, Marisa Di Martino (Di sabato 5 febbraio 2022) Ecco chi è Marisa Di Martino, l'ex moglie di Amadeus: il celeberrimo conduttore televisivo noto per essere, dal 2020, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Amadeus è stato sposato con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007 e, in occasione del matrimonio, il testimone dello sposo è stato l'amico Fiorello. Dalla sua ex moglie il celebre conduttore televisivo ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. La Di Martino non fa parte del mondo dello spettacolo e, per questo motivo, non abbiamo molte informazioni su di lei: sappiamo che ha conosciuto Amadeus quando entrambi erano molto giovani e che nel 1997 è nata Alice Sebastiani, la figlia della coppia che abbiamo visto nella scorsa edizione de Il Festival ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 febbraio 2022) Ecco chi èDi, l'exdi: il celeberrimo conduttore televisivo noto per essere, dal 2020, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.è stato sposato conDidal 1993 al 2007 e, in occasione del matrimonio, il testimone dello sposo è stato l'amico Fiorello. Dalla sua exil celebre conduttore televisivo ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. La Dinon fa parte del mondo dello spettacolo e, per questo motivo, non abbiamo molte informazioni su di lei: sappiamo che ha conosciutoquando entrambi erano molto giovani e che nel 1997 è nata Alice Sebastiani, la figlia della coppia che abbiamo visto nella scorsa edizione de Il Festival ...

Advertising

cesarebrogi1 : RT @beretta_g: Il DdL di @RiccardoMagi chiede di introdurre esami clinici annuali per accertare lo stato di salute psicofisica di chi detie… - danbertsamp : RT @beretta_g: Il DdL di @RiccardoMagi chiede di introdurre esami clinici annuali per accertare lo stato di salute psicofisica di chi detie… - Mg261Iannicelli : @Soleilandia La moglie addolorata a cazzi suoi...chi sa come la difenderanno ancora??? - LichtLuxLucia : @MichelaMgl Ma chi, la moglie di Shakespeare? - LukeFenek : @hakanc10 tabacchaio!! Come sta la moglie?! Fai presto a tornare a casa perke chissa con chi sta lei…???? -