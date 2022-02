Che genuino incanto Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Una capitana per Don Matteo…Quando Maria Chiara Giannetta era stata annunciata nelle vesti di nuova protagonista della amatissima serie di Rai 1, le perplessità, diciamolo, erano state tante. E’ bastato ben poco per capire che quella giovanissima attrice di strada ne avrebbe fatta tanta e vederla ieri sera sul palco di Sanremo, ne è la dimostrazione. Dolce, genuina, brava, bella. Maria Chiara Giannetta ieri con la sua semplicità ha portato sul palco dell’Ariston la freschezza dei trent’anni e quella voglia di lanciare un messaggio senza necessariamente ergersi a maestra di vita. Ha portato sul palco di Sanremo i suoi guardiani e ci ha ricordato che spesso, le priorità che abbiamo in realtà sono dettate da un ritmo che noi abbiamo imposto alla nostra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) Una capitana per Don Matteo…Quandoera stata annunciata nelle vesti di nuova protagonista della amatissima serie di Rai 1, le perplessità, diciamolo, erano state tante. E’ bastato ben poco per capire che quella giovanissima attrice di strada ne avrebbe fatta tanta e vederla ieri sera sul palco di, ne è la dimostrazione. Dolce, genuina, brava, bella.ieri con la sua semplicità ha portato sul palco dell’Ariston la freschezza dei trent’anni e quella voglia di lanciare un messaggio senza necessariamente ergersi a maestra di vita. Ha portato sul palco dii suoi guardiani e ci ha ricordato che spesso, le priorità che abbiamo in realtà sono dettate da un ritmo che noi abbiamo imposto alla nostra ...

