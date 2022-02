Centrodestra | Prodi | ' si picchiano comi i pupi siciliani'

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - Dall'elezione del capo dello Stato "la destra che sembrava un corpo unito si picchia come i burattini, come i. Non c'è bisogno di una analisi, il problema è vedere come va avanti il gioco in futuro. Per questo si parla di legge elettorale, è necessario". Lo ha detto Romanoa Rainews24.

Ho grande stima per Romanoma non possiamo guardare all'Italia con gli occhi degli anni ... però, Forza Italia avrà tre strade: quella dell'autonomia, scommettendo nell'area di...... tra questi Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Romano. Sandra Zampa, prodiana doc, attacca: ... Il che spiegherebbe anche le sue parole sulrinnovato e non su un'operazione puramente ...Non c'è bisogno di una analisi, il problema è vedere come va avanti il gioco in futuro. Per questo si parla di legge elettorale, è necessario". Lo ha detto Romano Prodi a Rainews24.Per esempio, per l’Expo debbo ringraziare Romano Prodi e tutto il suo governo ... Io avevo accettato solo dopo la rinuncia di Berlusconi all’invito fattogli dal centrodestra unito. Per me rimane ...