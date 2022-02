' Bonaccini boia nazista' | blitz No Vax alla sede Pd di Parma | i dem | ' Non ci facciamo intimidire'

(Di sabato 5 febbraio 2022) Un altro vergognosodei no vax contro ladel Pd, dove sono comparse delle scritte ingiuriose contro Stefano, questa volta a. I dem hanno immediatamente commentato: "'Non ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini boia

I dem hanno immediatamente commentato: "'Non ci facciamo intimidire da quella che sembra proprio essere una campagna di atti vandalici organizzata contro il presidente Stefanoe contro il ...... Stefano, su cui è stata disegnata una svastica. Fanno dire al presidente: "Sono un ... Sopra un altro foglio in cui si paragona il Pd ai "nazisti" con un parallelismo fra lo sterminio ...Un altro vergognoso blitz dei no vax contro la sede del Pd, dove sono comparse delle scritte ingiuriose contro Stefano Bonaccini, questa volta a Parma. I dem hanno immediatamente commentato: “”Non ci ...Parma, 5 febbraio 2022 – “Il vax uccide”. E ancora: “Bonaccini boia fascista, Pd boia nazista”. Sono le scritte no vax apparse questa mattina sui muri della sede del Partito Democratico di Parma, un ...