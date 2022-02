Bollettino Covid 5 febbraio | i dati contagi morti delle Regioni ' Non vaccinati | quarantena a 5 giorni con test finale'

(Di sabato 5 febbraio 2022) il di oggi sabato 5: in attesa deicomplessivi nazionali, anticipiamo isingole. Ieri sono stati 99.522 i e 433 i r egistrati in 24 ore, con tasso di positività all'11,...

Advertising

Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 5 febbraio: 8.274 contagi, 37 morti - Nutizieri : Covid, bollettino 5 febbraio: nel Bolognese oltre 1.600 casi e 13 morti - infoitinterno : Covid, bollettino 5 febbraio: nel Bolognese oltre 1.600 casi e 13 morti - infoitinterno : Covid in Emilia Romagna, bollettino del 5 febbraio: 8mila 274 nuovi casi e 37 morti Nel Modenese 1323 casi e 3 morti - Adnkronos : Covid nel #Lazio, il bollettino di oggi. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sky Tg24

Nettamente in discese, secondo ilregionale, tutti gli indicatori sanitari: gli attuali ... In Toscana sono 6.648 i nuovi casi(3.086 confermati con tampone molecolare e 3.562 da test ...nel Lazio, ildi sabato 5 febbraio 2022. Oggi nel Lazio su 30.121 tamponi molecolari e 68.278 tamponi antigenici per un totale di 98.278 tamponi, si registrano 9.161 nuovi casi ...Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 5 febbraio 2022. Oggi nel Lazio su 30.121 tamponi molecolari e 68.278 tamponi antigenici per un totale di 98.278 tamponi, si registrano 9.161 nuovi casi ...Nel Bolognese si registrano 1.638 nuovi casi, mentre i ricoveri continuano a calare. Bollettino Covid Emilia-Romagna 5 febbraio. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono ...