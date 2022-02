Bergamo, in meno di un anno consegnati 147 libri a domicilio dai ragazzi con disabilità (Di sabato 5 febbraio 2022) Bergamo. In meno di un anno hanno consegnato 147 tra libri, cd e dvd. Destinatari: le persone anziane sopra i 70 anni, malate o impossibilitate ad uscire di casa residenti in città. Si chiamano Pietro, Francesco, Beatrice, Jacopo, Giorgio, Souha e Sasha e sono sette ragazzi con disabilità dell’associazione San Paolo in Bianco che, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano e gli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura del Comune, collaborano all’iniziativa “La biblioteca a casa tua”. Affiancati da educatori, aiutano i volontari di BergamoxBergamo in questo prezioso servizio nato a novembre 2020, in piena pandemia, quando in biblioteca non si poteva accedere e i libri arrivano direttamente a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022). Indi unconsegnato 147 tra, cd e dvd. Destinatari: le persone anziane sopra i 70 anni, malate o impossibilitate ad uscire di casa residenti in città. Si chiamano Pietro, Francesco, Beatrice, Jacopo, Giorgio, Souha e Sasha e sono settecondell’associazione San Paolo in Bianco che, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano e gli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura del Comune, collaborano all’iniziativa “La biblioteca a casa tua”. Affiancati da educatori, aiutano i volontari diin questo prezioso servizio nato a novembre 2020, in piena pandemia, quando in biblioteca non si poteva accedere e iarrivano direttamente a ...

