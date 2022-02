Usa | 22enne afroamericano ucciso nella sua casa da due agenti a Minneapolis | era a letto sotto le coperte La polizia | “Aveva una pistola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Unè statonel suo appartamento di– la stessa città di George Floyd – da due poliziotti cheno fatto irruzione per una perquisizione in una indagine per omicidio. Nelle immagini riprese dalle bodycam degli– diffuse dalla Cnn – si vedono gliche entrano urlando “, perquisizione!” e sparano a sangue freddo a un uomo che si trova alee pare avere unain mano. Il, che si chiamava Amir Locke, non era l’obiettivo della perquisizione e il suo nome non compariva nel mandato. Gli avvocati della famiglia dell’uomo affermano che era in possesso legale della sua arma da fuoco. ...