SONDAGGIO: il tuo pronostico di Campobasso-Palermo. Come finirà? (1-X-2) (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sfida tra Campobasso e Palermo è in programma domenica pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sfida traè in programma domenica pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Campobasso-Palermo. Come finirà? (1-X-2) - ItSlongo : RT @Eva_Magica: Sondaggio per uomini: Lo faresti con la bella moglie o fidanzata del tuo migliore amico se lei ci stesse? - Eva_Magica : Sondaggio per uomini: Lo faresti con la bella moglie o fidanzata del tuo migliore amico se lei ci stesse? - Marta_Brambilla : @statussquatter @il_misantropo questa opzione non c’era nel tuo sondaggio… - GoriRoberto1 : @EugenioTontini Credo che il tuo sondaggio dica il vero. -