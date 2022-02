Sci di fondo, Pechino 2022. Therese Johaug prova subito a sfatare il suo tabù olimpico nello skiathlon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il programma dello sci di fondo ai Giochi olimpici di Pechino 2022 si aprirà sabato 5 febbraio, quando verrà assegnato il V titolo olimpico femminile dello skiathlon. Il format, ideato a inizio XXI secolo, ha fatto il proprio ingresso nella manifestazione a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. Inizialmente chiamato “doppio inseguimento”, ha successivamente assunto l’attuale denominazione. La gara è lunga 15 km, ma ha la particolarità di disputarsi in entrambe le tecniche, con la prima metà a svolgersi in passo alternato e la seconda a skating. Sino a oggi sono tre le fondiste capaci di laurearsi campionesse olimpiche dello skiathlon. Fra di esse l’unica in grado di ripetersi è stata la norvegese Marit Bjørgen, avendo conquistato 2 medaglie d’oro (Vancouver 2010 e Sochi 2014). Gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il programma dello sci diai Giochi olimpici disi aprirà sabato 5 febbraio, quando verrà assegnato il V titolofemminile dello. Il format, ideato a inizio XXI secolo, ha fatto il proprio ingresso nella manifestazione a Cinque cerchi a partire da Torino 2006. Inizialmente chiamato “doppio inseguimento”, ha successivamente assunto l’attuale denominazione. La gara è lunga 15 km, ma ha la particolarità di disputarsi in entrambe le tecniche, con la prima metà a svolgersi in passo alternato e la seconda a skating. Sino a oggi sono tre le fondiste capaci di laurearsi campionesse olimpiche dello. Fra di esse l’unica in grado di ripetersi è stata la norvegese Marit Bjørgen, avendo conquistato 2 medaglie d’oro (Vancouver 2010 e Sochi 2014). Gli ...

