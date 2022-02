Sanremo 2022, solo applausi per Elisa ed Elena D'Amario in versione Flashdance (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata dedicata alle cover, Elisa ha cantato l'iconica What a Feeling. Alla fine dell'esibizione anche un saluto di Giorgio Moroder Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata dedicata alle cover,ha cantato l'iconica What a Feeling. Alla fine dell'esibizione anche un saluto di Giorgio Moroder

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - _digibrain : Lo spot con Tony Effe di Spotify lanciato per Sanremo 2022 - Youandmexxy : RT @SanremoRai: “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -