(Di venerdì 4 febbraio 2022) La fiammata del, che ha portato lezioni ieri ai massini dal 2014, non si spegne. Le tensioni geopolitiche e le temperature gelide della costa Est degli Stati Uniti spingono i prezzi del ...

Advertising

fisco24_info : Petrolio: Wti resta sopra 90 dollari, Brent oltre quota 91: Greggio americano sui livelli massimi dal 2014 - Gemelli_Amber : ECONOMIA - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 90.82$ Consolidamento spinte rialziste quotazioni futures di riferimento sul petrolio nella seconda me… - RadioItaliaIRIB : Petrolio, Wti oltre i 90 dollari al barile - Italian : Petrolio: Wti oltre 90 dollari al barile come nel 2014 -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti

, prezzoal top da 7 anni Il prezzo al barile delamericanoha superato i 90 dollari al barile, ai massimi da sette anni, sostenuto dalla caduta del dollaro e dall'inverno ......del, che ha portato le quotazioni ieri ai massini dal 2014, non si spegne. Le tensioni geopolitiche e le temperature gelide della costa Est degli Stati Uniti spingono i prezzi del: il ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - La fiammata del petrolio, che ha portato le quotazioni ieri ai massini dal 2014, non si spegne. Le tensioni geopolitiche e le temperature gelide della costa Est degli Stati ...Le Borse oggi guardano con attenzione ai dati sull'occupazione Usa a gennaio, mentre il prezzo del petrolio sale con il Wti sopra i 90 dollari per le tensioni sull'Ucraina. Insomma, si è fatto ...