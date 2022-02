Pechino 2022 | curling doppio misto | questa Italia è uno spettacolo | travolta anche la Rep Ceca

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’cala il poker. Nel torneodiStefania Constantini e Amos Mosaner continuano ad incantare, battono nettamente la Repubblicaper 10-2 e rimangono imbattuti nel torneo olimpico valevole per i Giochi invernali di. Dopo la roboante vittoria contro la Norvegia arriva un’altra affermazione netta contro i cechi, partita dominata dal primo all’ultimo end. L’tornerà sul ghiaccio nella giornata di domani con altre due partite: alle 7:05 se la vedrà con l’Australia mentre alle 13:05 gli azzurri affronteranno la Gran Bretagna, due partite che potrebbero avvicinare sensibilmente Constantini e Mosaner verso le semifinali. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO Una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Agenzia_Ansa : Cinquemila tibetani protestano a Losanna, davanti alla sede del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), contro l'o… - morry74 : Pechino 2022: che Olimpiade sarà (non solo sulla neve). Il podcast - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: C'è già un atleta altoatesino positivo al covid alle Olimpiadi di Pechino. Si tratta dello slittinista Kevin Fischnall… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

- Cina: cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di. - Germania: Ordini all'industria, dicembre. - Francia: Produzione industriale, dicembre. - Eurozona: Vendite al dettaglio, ...... con la cerimonia di apertura in programma alle 13, gli appassionati di sport invernali potranno godersi fino a domenica 20 febbraio ogni istante dei Giochi olimpici invernali disu ...Prima e, soprattutto, dopo le convocazioni definitive della squadra italiana di sci alpino al maschile in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino c’erano state un’infinità di polemiche. Il ...Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è giunto a Pechino per le Olimpiadi invernali. Lo riferisce la Tv di Stato cinese. Putin è giunto a Pechino quando nella capitale cinese è già ...