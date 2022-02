Olimpiadi invernali, programma del 5 febbraio: arrivano le prime medaglie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Olimpiadi invernali di Beijing 2022, si assegneranno sabato 5 febbraio le prime medaglie della competizione mondiale. Occhi puntati, dunque, soprattutto sul biathlon, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci di fondo, freestyle e short track. In questa giornata, tuttavia, si disputeranno anche gare nella combinata nordica, il curling, l’hockey su ghiaccio e il pattinaggio di figura. Ecco cosa prevede nel dettaglio, il ricchissimo programma odierno. Beijing 2022, il programma di sabato 5 febbraio 2.05 – Curling: sessione 7 doppio misto (Australia-Norvegia, Svizzera-Svezia) 3.45 – Snowboard: qualificazione 1 slopestyle donne 4.00 – Sci alpino: terza prova discesa uomini 4.47 – Snowboard: qualificazione 2 slopestyle donne 5.10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)di Beijing 2022, si assegneranno sabato 5ledella competizione mondiale. Occhi puntati, dunque, soprattutto sul biathlon, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci di fondo, freestyle e short track. In questa giornata, tuttavia, si disputeranno anche gare nella combinata nordica, il curling, l’hockey su ghiaccio e il pattinaggio di figura. Ecco cosa prevede nel dettaglio, il ricchissimoodierno. Beijing 2022, ildi sabato 52.05 – Curling: sessione 7 doppio misto (Australia-Norvegia, Svizzera-Svezia) 3.45 – Snowboard: qualificazione 1 slopestyle donne 4.00 – Sci alpino: terza prova discesa uomini 4.47 – Snowboard: qualificazione 2 slopestyle donne 5.10 ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - ItalyMFA : ??Al via le #Olimpiadi Invernali??@Beijing2022 ?????? In bocca al lupo ragazzi @ItaliaTeam_it!!!!! Iniziamo a perco… - matteosalvinimi : Buona fortuna ai 118 atleti italiani in gara alle Olimpiadi invernali di #Pechino2022: forza Azzurri ????… - AngeAurora : RT @Zziagenio78: Che noia sta settimana, a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, il festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali… - RossManca : RT @Zziagenio78: Che noia sta settimana, a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, il festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali… -