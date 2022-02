Mia nonna è morta da sola, 24 giorni in ospedale senza la mia mano sulla sua (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mia nonna è morta il primo febbraio alle 7 della mattina, prima che sorgesse il sole invernale che ha scaldato per tutto il giorno il litorale laziale. E’ morta da sola. Un’ora e mezzo dopo la sua morte ero in auto per tornare a casa da Perugia, con un turbinio di domande nella testa, perché le cose che non mi tornavano erano tante. Era entrata in ospedale il 9 gennaio: aveva problemi respiratori e si sentiva debole, ma tutto sommato la situazione non sembrava gravissima (prima di andar via in ambulanza aveva chiesto a mia zia, sua figlia, di prendersi cura del gatto). Arrivata al Pronto Soccorso è stata trasportata in “piastra”, ossia il reparto per i malati di Covid, in attesa di un tampone molecolare. Qui è cominciato il calvario. Dopo tre giorni di informazioni sommarie è stata ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Miail primo febbraio alle 7 della mattina, prima che sorgesse il sole invernale che ha scaldato per tutto il giorno il litorale laziale. E’da. Un’ora e mezzo dopo la sua morte ero in auto per tornare a casa da Perugia, con un turbinio di domande nella testa, perché le cose che non mi tornavano erano tante. Era entrata inil 9 gennaio: aveva problemi respiratori e si sentiva debole, ma tutto sommato la situazione non sembrava gravissima (prima di andar via in ambulanza aveva chiesto a mia zia, sua figlia, di prendersi cura del gatto). Arrivata al Pronto Soccorso è stata trasportata in “piastra”, ossia il reparto per i malati di Covid, in attesa di un tampone molecolare. Qui è cominciato il calvario. Dopo tredi informazioni sommarie è stata ...

