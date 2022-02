Maturità 2022, gli studenti in piazza contro Bianchi: “Gli immaturi siete voi, prima la nostra salute mentale. Prepararsi in due mesi è impossibile” [VIDEO INTERVISTE] (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli studenti scendono in piazza in tutta Italia contro la Maturità 2022 (e la riproposizione delle prove scritte) e l’alternanza scuola/lavoro. Grande manifestazione a Roma partita da piazzale Ostiense e terminata a Viale Trastevere, di fronte al Ministero dell'Istruzione. Presenti tra gli altri, il liceo statale Righi, il Tasso, il Morgagni, l'Orazio, il Nomentano, l'Avogadro, il Colonna, il Cavour. L'articolo Maturità 2022, gli studenti in piazza contro Bianchi: “Gli immaturi siete voi, prima la nostra salute mentale. Prepararsi in due mesi è ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gliscendono inin tutta Italiala(e la riproposizione delle prove scritte) e l’alternanza scuola/lavoro. Grande manifestazione a Roma partita dale Ostiense e terminata a Viale Trastevere, di fronte al Ministero dell'Istruzione. Presenti tra gli altri, il liceo statale Righi, il Tasso, il Morgagni, l'Orazio, il Nomentano, l'Avogadro, il Colonna, il Cavour. L'articolo, gliin: “Glivoi,lain dueè ...

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - repubblica : Studenti in piazza tutta Italia. Roma. 'Vogliamo un'altra maturità, tesina no seconda prova' - Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - Adnkronos : Studenti di tutta Italia in piazza contro il ritorno dei due scritti alla #maturità2022. - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per far… -