Mareamico | “Mareggiata ha cancellato fascia boschetto Eraclea Minoa’

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’ultimahaper sempre una nuovadiadMinoa”. E’ la denuncia dell’associazionedi Agrigento. “Una cinquantina di alberi sono caduti come dei birilli e il mare avanza inesorabilmente – dice– Mentre si aspetta l’inizio dei lavori promessi, finanziati ed appaltati, sono spariti più di 200 metri di spiaggia dorata, e circa 60 metri di, sono stati persi per sempre!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

