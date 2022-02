L’uomo che fabbricava Green pass falsi per entrare a Sanremo è stato denunciato per truffa (Di venerdì 4 febbraio 2022) È stato denunciato per truffa L’uomo accusato di fabbricare Green pass falsi per l’accesso alle aree del Festival di Sanremo. Il caso è esploso e i controlli hanno avuto inizio ieri, 3 febbraio, dopo che un agente di polizia che controllava le persone in ingresso al teatro Ariston ha scoperto una persona che stava cercando di accedere mostrando un lasciapassare contraffatto. Il pass riportava le generalità e la foto del titolare, il logo della trasmissione televisiva di Rai1 e il Qr code. In seguito ad alcuni accertamenti, il lasciapassare è risultato falso, quindi, non valido. L’uomo ha poi dichiarato di essere andato a Sanremo con un suo conoscente, indicando il ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Èperaccusato di fabbricareper l’accesso alle aree del Festival di. Il caso è esploso e i controlli hanno avuto inizio ieri, 3 febbraio, dopo che un agente di polizia che controllava le persone in ingresso al teatro Ariston ha scoperto una persona che stava cercando di accedere mostrando un lasciaare contraffatto. Ilriportava le generalità e la foto del titolare, il logo della trasmissione televisiva di Rai1 e il Qr code. In seguito ad alcuni accertamenti, il lasciaare è risultato falso, quindi, non valido.ha poi dichiarato di essere andato acon un suo conoscente, indicando il ...

