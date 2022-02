LIVE – Atletica | Meeting Berlino 2022 | torna in pista Marcell Jacobs DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladeldidileggera in programma venerdì 4 febbraio. C’è grandissima attesa per questo appuntamento perché, tra le tante gare, annovera anche il grande ritorno indi, chea competere per la prima volta dopo il clamoroso oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo farà sulla distanza dei 60 metri, in cui l’azzurro è campione d’Europa in carica. Appuntamento alle ore 18.15 con le semifinali, alle 19.30 l’eventuale finale alla quale confidiamo possa partecipare il fuoriclasse italiano della velocità. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV AGGIORNA LA...