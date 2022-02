Le ricette contadine per combattere lo spreco alimentare

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dalla frittata rognosa agli gnocchi di pane: sono esempi lariani di “recupero del cibo” attraverso ledi tradizione Una via maestra per ridurre gli sprechi con intelligenza ma, allo stesso tempo, con gusto. Lo rimarca Coldiretti Como Lecco in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari in programma domani, sabato 5 febbraio. “Limitare gli sprechi alimentari è una tendenza virtuosa, sempre più consolidata anche nelle province di Como e Lecco” commenta il presidente dell’associazione AgriMercato di Campagna Amica Francesca Biffi. Sul territorio, un numero crescente di cittadini ha ridotto drasticamente lodi cibo: una scelta prima di tutto etica, ma che diventa anche necessaria a fronte dei rincari che alleggeriscono la disponibilità di spesa delle famiglie: “L’emergenza coronavirus degli ultimi anni ...