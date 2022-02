Il test per il downvote di Twitter prende il via in tutto il mondo

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A fine anno erano spuntati una serie di indizi che lasciavano intendere come la funzionedifosse probabilmente vicina al lancio ed effettivamente, una manciata di mesi dopo, la piattaforma ha deciso di espandere iinil. Sono in molti, infatti, che in questi giorni stanno vedendo comparire itra le loro opzioni sul social – il che significa che sono entrati a far parte della sperimentazione dei “non mi piace” di-. Inon saranno pubblici e hanno lo scopo di far emergere le risposte più pertinenti secondo gli utenti. We’ve beening how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we’re expanding the experiment to a ...