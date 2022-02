Il ritorno di Berlusconi: «Ho chiesto io a Mattarella il bis e ho deciso di non andare al Colle» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Silvio Berlusconi è tornato. Dopo la corsa (abortita) per il Quirinale e il ricovero al San Raffaele il Cavaliere oggi rilascia un’intervista al Corriere della Sera per dare la sua versione dei fatti. E stupisce tutti. La prima domanda riguarda proprio la sua mancata candidatura e la versione dell’ex premier è questa: «Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere, dopo un’approfondita riflessione, di non accogliere la proposta che mi era stata avanzata da tante parti, dalle forze politiche del centrodestra, da singoli parlamentari anche di altre aree politiche, da moltissimi cittadini, di essere indicato come candidato alla Presidenza della Repubblica». Poi svela un retroscena su Mattarella, che parte da Pier Ferdinando Casini: «L’indicazione del senatore Casini, che mi è stata avanzata da Enrico ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Silvioè tornato. Dopo la corsa (abortita) per il Quirinale e il ricovero al San Raffaele il Cavaliere oggi rilascia un’intervista al Corriere della Sera per dare la sua versione dei fatti. E stupisce tutti. La prima domanda riguarda proprio la sua mancata candidatura e la versione dell’ex premier è questa: «Non ho nessun motivo di amarezza o di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere, dopo un’approfondita riflessione, di non accogliere la proposta che mi era stata avanzata da tante parti, dalle forze politiche del centrodestra, da singoli parlamentari anche di altre aree politiche, da moltissimi cittadini, di essere indicato come candidato alla Presidenza della Repubblica». Poi svela un retroscena su, che parte da Pier Ferdinando Casini: «L’indicazione del senatore Casini, che mi è stata avanzata da Enrico ...

