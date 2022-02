Il bollettino Covid di oggi 4 febbraio 2022 | tutti i numeri regione per regione

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - lifestyleblogit : Covid oggi Fvg, 2.444 contagi e 13 morti: bollettino 4 febbraio - - SassiLive : VACCINO ANTI COVID IN BASILICATA, SOMMINISTRATE 3194 DOSI IL 3 FEBBRAIO. ANTICIPAZIONE BOLLETTINO 4 FEBBRAIO: 4 MOR… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Fvg, 2.444 contagi e 13 morti: bollettino 4 febbraio: (Adnkronos) - Dati e numeri dalla Regione - PasqualeCacace5 : RT @VELOSPORT1960: (Adnkronos) - I dati della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

L'ultimosulla provincia di Ragusa riporta di 5 altri decessi di persona positiva al Coronavirus. Sale quindi a 442 il numero delle persone residenti in provincia di Ragusa e risultate ...Solo ieri ilsull'andamento della pandemia di Coronavirus diffuso dal ministero della Salute ... sicuro del fatto che: "in questa fase sono moltissimi i decessi cone non a causa del ...Emergenza coronavirus, altri 490 nuovi casi di positività al Covid e 592 persone guarite nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Rieti di venerdì 4 febbraio 2022.I nuovi casi regione per regione Il bollettino del ministero della Salute sui nuovi casi di Covid-19 in Italia, i decessi, i ricoveri e la situazione nelle singole regioni italiane Crisi Ucraina ...