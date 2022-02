Gravina: «Serie A? Nessuna invasione di campo» (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Da parte mia non c’è mai stata Nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla designazione del nuovo presidente L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Da parte mia non c’è mai statadiin alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti”. Così il presidente della Figc Gabrielesulla designazione del nuovo presidente L'articolo

