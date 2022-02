Gilles Rocca dietro le quinte di Sanremo 2022 | spiega perché continua a fare il vecchio lavoro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un continuo cambio palco pere mentre Amadeus ringraziava i tecnici elogiando il loroè apparso. Ottimo ritmo anche per lo scambio di battute tra Drusilla Foer e il vincitore di Ballando con le Stelle, così Amadeus ha potuto salutarlo e ringraziarlo di esserci anche quest’anno nonostante adesso sia famoso. E’che però oggi ringrazia tutti, dagli autori al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, ovviamente Drusilla Foer ma soprattutto Amadeus. In molti dopo l’apparizione di ieri sul palco del festival mentre sistemava, controllava e coordinava gli strumenti e le uscite, gli hanno chiesto la ragione per cuilo stesso, quello che ha creato suo padre, quello ...