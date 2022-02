Giappone | Mitsui lancerà criptovaluta legata all' oro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Mitsui

askanews

La mossa di- un conglomerato nato da un venditore di kimono nel XVII secolo e tuttora uno ... finanziari e commerciali più impoertanti del paese - viene in un momento in cui indivere ......non - recourse di oltre 8 milioni di euro dall'istituto di credito giapponese SumitomoTrust ... la costruzione e il relativo finanziamento di impianti fotovoltaici in, un Paese ...Mitsui&Co. si augura che questa configurazione ... finanziari e commerciali più impoertanti del paese - viene in un momento in cui in Giappone divere entità stanno accarezzando l'idea di ...La compagnia di navigazione giapponese Mitsui OSK Lines (MOL) afferma di aver condotto la prima prova in mare al mondo di una nave portacontainer autonoma senza pilota. La prova si è svolta utilizzand ...